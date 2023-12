Usa | Inflazione PCE novembre -0 | 1% | scende a +2 | 6% dato annuale

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) New York, 22 dic. (askanews) – L’negli Stati Uniti ha decelerato indopo il rialzo di ottobre. La misura preferita dalla Federal Reserve per calcolarla, ilPce (personal consumption expenditures price index), è scesa dello 0,%. Su baseè cresciuta del 2,6%, molto meno del +3% di ottobre e del +3,4% registrato in settembre. La componente “core” del, depurata dagli elementi volatili, è cresciuta dello 0,1% rispetto al mese precedente, quando aveva registrato un +0,3% e del 3,2% rispetto a un anno prima, meno del +3,5% registrato in ottobre. Analisti attendevano un aumento del 3,3% per ilPCE core. Il valore Pce è contenuto neldiffuso dal dipartimento del Commercio relativo ai redditi personali e alle spese ai consumi. ...