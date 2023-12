Usa | donna chiama il 911 | ma viene uccisa dall’agente di polizia

(Di venerdì 22 dicembre 2023) . Ecco cosa è accaduto nella contea di Los Angeles Niani Finlayson, unadi 27 anni, madre di una bambina di 9 e di un altro bambino, avevato il 911 per denunciare le violenze domestiche da parte del suo ex fidanzato, ma quando laè giunta sul luogo della segnalazione, le cose sono andate diversamente da come ci si aspettava. Lache aveva chiesto aiuto allaè statadai colpi di pistola dal vice sceriffo della contea di Lancaster a Los Angeles. Secondo quanto riportato dai media americani, i contorni della vicenda non sono del tutto chiari. I fatti risalgono allo scorso 4 dicembre. All’arrivo dellalaera ferita a seguito dei colpi ricevuti dall’ex fidanzato davanti alla figlia. Secondo il legale e ...

Ilaria Salis è da 10 mesi in detenzione preventiva in condizioni «disumane», e i genitori hanno chiesto aiuto al governo italiano (ilpost)

Per intimidire e punire chi aveva manifestato in forma pacifica durante la rivolta del movimento Donna Vita Libertà del 2022 , gli agenti di ... (iodonna)

Saltava per spostarsi, ma la sua vita è cambiata quando unaspeciale lo ha salvato e gli ha creato un carrellino speciale. Dagli esercizi ai primi passi con il carrello, la rinascita del cane ...Non fa eccezione questo film, dove, a 75 anni, il decano del cinema franceseil suo clan per ... 13 Trenque Lauquen Laura Citarella Inizia come L'avventura di Michelangelo Antonioni, con una...(ANSA) - CANTAGALLO (PRATO), 22 DIC - Prende fuoco un'auto ma l'incendio si propaga alla casa, e una famiglia con ...Sul web è nota con il nickname 8 Passengers. Si tratta di Ruby Franke, una youtuber statunitense di 41 anni che ha confermato alle autorità di aver abusato di 2 suoi figli. La donna in questione è ...