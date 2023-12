Uomini e donnne | Tina Cipollari attacca Beatriz ma Maria De Filippi la difende Scena tagliata

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 22 dicembre 2023)ha preso di mirama in difesa della corteggiatrice del Trono classico die donne è intervenutaDe. Il trono classico die Donne continua a regalare emozioni e tensioni con nuovi scontri tra, la corteggiatrice che in questo momento Brando sembra preferire a Raffaella. Lo scontro tra l'opinionista eva avanti da settimane, le due hanno battibeccato anche oggi e, secondo le anticipazioni, nel corso di una registrazioneDeha tagliato una parte della discussione, come richiesto da. Momento Romantico in Barca tra Brando eNella ...