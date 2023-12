Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 22 12 23

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ve lo posso dire? A me che Alessandro Vicinanza sia vero o finga come molti altri, nello studio di, importa poco. Non mi interessa se a muoverlo sia una reale volontà di trovare l’amore oppure il sacro fuoco della lucetta rossa. Stigrancaz*i anche se fosse un disperatone tale e quale a coloro che gli siedono attorno. Finché asfalterà Gianni Sperti con quella disarmante naturalezza che abbiamo visto nelle ultime puntate un pezzo del mio cuore sarà suo. Maaaaamma, che stilettate che gli ha rifilato in questa registrazione! Siamo partiti con il cavaliere che dava all’opinionista dello “scostumato cattivo inside” e abbiamo terminato con “Io ce l’ho con te perché intervieni in maniera spropositata e senza tatto su un amore che hanno avuto due persone, un amore serio, Ma tu tieni tre anni? Ma io su una cosa così delicata devo sentire uno che ...

Nella puntata di Uomini e Donne , in onda oggi su Canale5, Tina Cipollari ha stronca to Beatriz , dandole della falsa, ma in suo soccorso è giunta Maria ... (comingsoon)

