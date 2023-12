Uomini e Donne | anticipazioni puntata di oggi 22 dicembre | il bacio tra Alessandro e Cristina

Un'altra modifica significativa è stata l'aumento del limite di età per le reclute, che è stato portato da 40 a 60 anni, allineandolo al limite per gli. Sul fronte diplomatico il ......la discriminazione femminile operata dagli. Un gesto importante e moderno, come tanti altri dimenticati dalla storia ufficiale: un gesto che riguarda la storia politica e la storia delle,...Il quartiere parlante. Con le immagini e le voci. Dieci cartelli posizionati in altrettanti angoli di Chiusure per raccontare vicende di uomini, donne e luoghi. I portici con i negozi di viale Caduti ...Lo specialista dei reality ha deciso di rimettersi in gioco e prenderà parte al GF spagnolo insieme a Elena Rodríguez, madre di Adara Molinero, ex di Gianmarco ...