Unioncamere | 1 | 1 milioni di pratiche agli sportelli unici

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Sono quasi 1 milione e 100mila leper l’avvio e l’esercizio di impresa gestite digitalmente attraverso la piattaforma nazionale impresainungiorno di-Infocamere per conto dell’intero sistema camerale italiano. Lo annunciain una nota nella quale si spiega che cresce anche il numero dei Comuni che hanno scelto di avvalersi della piattaforma camerale per adeguare migliorando l’offerta dei propri servizi alle imprese e ai cittadini. Attualmente sono 4.073 i Comuni aderenti, quasi il 52% del totale, con un bacino d’utenza che nel corso dell’anno si è ulteriormente ampliato raggiungendo oltre 3di imprese su tutto il territorio nazionale. I SUAP (attività produttive) digitali di Impresainungiorno sono presenti in 17 tra regioni e ...

