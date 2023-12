Unghie impeccabili per almeno tre settimane con le strisce UV

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Mani curate esempre in ordine. Il (piccolo) sogno di molte di noi. Però ci vogliono tempo e soldi. Niente di trascendentale ma, se le giornate sono piene di impegni e priorità, la manicure finisce in fondo alla lista, tra le cose a cui rinunciamo. Le più brave ripiegano sullo smalto “normale”, le più pigre si rassegnano al nature (che ha il suo fascino e ultimamente è tornato di gran moda). In redazione spesso ci scambiamo consigli beauty, prima ancora di darli a voi. Così qualche giorno fa una delle nostre redattrici ci ha parlato di Maniko. Lo abbiamo provato e ci ha convinto. Tredi tenuta, pochi istanti per fissarlo, un’infinita di nuances. Cominciamo dalle accortezze: Nel caso in cui le vostrefossero rovinate e particolarmente fragili, vi consigliamo di attendere che tornino di nuovo sane e forti Il ...

Prezzo: 12,99 su sephora.it Per le maestre che invece vogliono, ma non hanno voglia o tempo di stare dietro a manicure particolari, da Sephora Collection arriva sempre il kit ...... una tappa fissa è il salone per le: prenotare ora per avere mania Natale e Capodanno. Una buona occasione, dunque, per osare qualcosa di diverso e speciale, specie se in gel, che ...In vista del Natale, anche le unghie gel si vestono a festa con decorazioni a tema: in versione gel, long lasting per tutto il periodo festivo ...Nel countdown verso le feste, una tappa fissa è il salone per le unghie: prenotare ora per avere mani impeccabili a Natale e Capodanno. Una buona occasione, dunque, per osare qualcosa di diverso e spe ...