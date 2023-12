Una poltrona per due | sotto l' albero il regalo del cult natalizio in 4K UHD

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Grazie a Plaion Unaper due è arrivato in tempo per le feste nel nuovo formato video 4K UHD. Il classicodi John Landis con Eddie Murphy e Dan Aykroyd non si era mai visto così bene. Per qualche strano motivo, è diventato il film da rivedere assolutamente a Natale. Eppure Unaper due per varie ragioni, dal linguaggio ad alcune scene di nudo, dalla perfidia di alcuni personaggi allo stesso gusto della vendetta, non sembra proprio un film di quelli da vedere tradizionalmente per le feste, tra un panettone e uno spumante. Ma ildi John Landis del 1983 che ha appena compiuto 40 anni, pur smarcandosi dai prodotti zuccherosi e commoventi tipici del periodo, è diventato un classicocome l'addobbato o il presepe. Ma il Natale di quest'anno ...

Per qualche strano motivo, è diventato il film da rivedere assolutamente a Natale. Eppureper due per varie ragioni, dal linguaggio ad alcune scene di nudo, dalla perfidia di alcuni personaggi allo stesso gusto della vendetta, non sembra proprio un film di quelli da vedere ......Non è la fine di ogni certezza Come un Bruno Vespa senza un libroide natalizio da preparare a reti unificate o un Fabio Fazio senzaChiara Ferragni, la regina dei social, vista da...Una comoda e accogliente poltrona Le poltrone rendono un ambiente decisamente accogliente. Soprattutto se sistemate nei punti più strategici di un appartamento: ingresso e salotto, ad esempio, sono ...Grazie a Plaion Una poltrona per due è arrivato in tempo per le feste nel nuovo formato video 4K UHD. Il classico natalizio di John Landis con Eddie Murphy e Dan Aykroyd non si era mai visto così bene ...