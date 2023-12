Una poltrona per due | la lezione del film vale più di tutti i guru

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Meno 3 al grande evento! Non sapete qual è? In un'era di grandi incognite, dove le news spesso sono fake, due sono rimaste le certezze a cui appigliarci: Sanremo e Unaper due. Ilche da anni accompagna la vigilia di Natale è diventato un vero cult, un momento di divertimento in cui si descrivono i classici della finanza. Più di Wall Street di Oliver Stone, ilcon Eddie Murphy riesce a catalizzare l'interesse anche di chi non frequenta la Borsa semplicemente perché è allegro e credo che sia l'esempio più concreto e reale di come si possa fare cultura finanziaria. Infatti da inizio dicembre sul web si è scatenata la corsa a chi ti spiega e ti racconta meglio le dinamiche del. Una sorta di vademecum o di vocabolario che descrive le scene principali. Ormai l'hanno capito, ...