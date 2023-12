“Una Iris per non dimenticare” | ABF celebra la memoria e il rispetto attraverso la natura e la poesia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Nel giardino di Azienda Bergamasca Formazione, venerdì 1 dicembre si è concluso un progetto iniziato lo scorso 18 aprile, un evento che ha chiuso una serie di incontri dedicati alla sensibilizzazione contro il femminicidio. Questa iniziativa ha assunto un significato ancora più di impatto alla luce dei recenti fatti di cronaca. In un atto simbolico die speranza, sono stati piantati una decina dinel cortile della scuola, dando vita al progetto “Unaper nonPaola Mostosi e tutte le altre donne vittime di violenza”. L’, un fiore noto per la sua resilienza e capacità di fiorire anche in condizioni avverse, diventa qui un potente segno di rinascita e forza. Cristina Mostosi, sorella di Paola Mostosi tragicamente scomparsa nel 2002, ha guidato questi incontri, offrendo una ...