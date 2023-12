Una guerra immaginaria alle droghe I dati che smascherano il governo messicano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Secondo i dataset consultati da Reuters, solo il 5% di laboratori per la produzione della droga attaccate dall'esercitoerano attive. Si sospetta un tentativo del presidente Obrador di gonfiare i suoi risultati per la pressione degli Usa

In un video , condiviso sui social, la giornalista Plestia Alaqad, mostra la visuale da un bancone della casa di un’amica nella Striscia di Gaza ... (open.online)

Le notizie di mercoledì 20 dicembre sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Iran: «Per Israele e Usa il tempo sta per scadere». Il leader ... (corriere)

L'operazione militare dell'Occidente contro i pirati Houthi punta ad assicurare ai commerci mondiali sicurezza in uno degli snodi logistici globali. ... (wired)

Onu, rinviato ancora il voto al Consiglio di sicurezza su risoluzione Gaza | Ministero Salute: nella Striscia superate le 20mila vittime

... rimpiazzata da misure urgenti per consentire gli aiuti umanitari 22 dic 00:27 Riunione a porte chiuse del Consiglio di sicurezza Onu su Gazariunione a porte chiuse del Consiglio di sicurezza ...

Mes, stop da Camera con maggioranza divisa. Governo minimizza: "Nessun fallo di reazione"

Esulta Matteo Salvini, per "battaglia vinta dalla Lega", mentre Fdi rivendica "l'ennesima dimostrazione di coerenza", accusando il M5S "da giorni incon la premier per le accuse mosse in ...

Israele-Hamas, quarto rinvio per risoluzione Onu su Gaza

Dopo la nuova riformulazione, gli Stati Uniti hanno fatto sapere che sosterranno il testo ...

Guerra Israele-Hamas, ultime news di oggi: rimandato voto Onu, Biden accusa Israele di attacchi indiscriminati

Settantasettesimo giorno di guerra tra Israele e Hamas, ancora rimandato il voto Onu: il bilancio di morti e feriti ...