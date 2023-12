Un professore 3 | Gassmann tranquillizza i fan | “Torneremo”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ascolti da record per l’ultimo appuntamento della fiction Rai Un2. Il finale di stagione batte tutti i programmi registrando il 22.8%, ma non mancano le critiche. Con Alessandroprotagonista il successo era assicurato e c’è chi pensa già alla terza stagione. L’attore risponde sui social: “Ri“. Un3 si farà La L'articolo proviene da Il Difforme.

