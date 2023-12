Un Posto al Sole | anticipazioni puntata del 25 dicembre 2023 | Alberto giù di morale | Edoardo fa una proposta a Clara

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Unalterrà compagnia ai suoi telespettatori anche il giorno di Natale. Nel corso dellache verrà trasmessa su Rai Tre lunedì 25continuerà a domandarsi: dove sia finito suo figlio? Di lui non avrà notizie, pur essendo consapevole che quest’ultimo sia in compagnia di sua mamma. Occhi puntati anche su Raffaele che si dirà pronto ad affidare un compito piuttosto importante a Otello.farà unainaspettata ache la lascerà completamente di stucco. Scopriamo qualche spoiler in più al riguardo. Unaldel 25Cosa accadrà nel corso della ...

Un testo che parla di muri da abbattere e di una vita da riprendersi, diin faccia e nuvole di ... quando gli è toccato uscire dalla Juventus per lasciarea una compagine dirigenziale ...Il film " Io Capitano " di Matteo Garrone ha conquistato unnella shortlist dei 15 migliori film internazionali in corsa per l'Oscar. L'annuncio è stato ... "Totem " Il mio" di Lila Avilés ...solo il 26% degli over 55 è invece preoccupato per il proprio posto di lavoro», viene inoltre sottolineato. «I tempi sono difficili, è normale che i lavoratori si sentano preoccupati per il proprio ...Per l’avvocato Palladini sarà un Natale triste senza suo figlio Per i protagonisti Un Posto al sole è un Natale molto speciale, ma per ...