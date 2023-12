Un orso entra in casa e ruba le lasagne dal frigorifero | video

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Una famiglia del Connecticut, Usa, era uscita die quando è rita, alla sera, ha trovato ilsvuotato. Unsi era aggirato con disinvoltura nell'abitazione come se fosse il proprietario. Come si vede daldi sorveglianza, l’animale ha aperto il freezer e ha trovato quello che cercava: dellesurgelate. Poi non ha chiuso il freezer, ma l'ha usato come sgabello per uscire dalla finestra.