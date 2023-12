Un capodanno con la musica!

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Si preannuncia un meraviglioso inizio 2024 per gli amanti della buona musica. Lunedì 1 gennaio 2024, alle ore 17:00, al Teatro di Albegno di Treviolo (via Marconi 15) si terrà il concerto di. Attraverso questo evento, organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Treviolo, l’Amministrazione vuole augurare buon anno a tutti i cittadini. A salire sul palco sarà L’Ensemble Locatelli, formazione bergamasca specializzata in musica barocca con l’utilizzo di strumenti storici, fondata nel 2014 dal violoncellista e clavicembalista Thomas Chigioni che, oltre ad aver inciso per importanti case discografche (come Warner, Panclassics e Amadeus), è anche docente presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi, Conservatorio di Cremona, per i corsi propedeutici e AFAM. L’orchestra, il cui nome è un omaggio al celebre violinista bergamasco, Pier ...

