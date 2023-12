Un anno di successi per Naster | rampa di lancio verso nuove conquiste

Mancano dieci giorni al Capodanno eppure è sempre Ducati a fare il botto di fine. Come se non bastasse il colpo dell'arrivo di Marc Marquez in pieno dominio con Bagnaia e ...serie diche ...... nata nel 1899 e conosciuta in tutto il mondo grazie alla '500': uno dei più grandidella ... Ogni, inoltre, Monza è una delle tappe del campionato mondiale di Formula 1, mentre il circuito ...Fra le sfide per il futuro il nuovo laboratorio antidoping e Parigi2024 ROMA (ITALPRESS) - Il laboratorio antidoping, che sarà ultimato a cavallo ...This site uses cookies or other technical trackers and, with your prior consent, also profiling cookies or other tracking tools, shared with our 1373 partners, to show you relevant ads based on your i ...