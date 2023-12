Ultras Napoli a Castel Volturno | il confronto con Di Lorenzo

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 22 dicembre 2023)delal Konami Center di: solidarietà,con Die obiettivi chiari per raddrizzare la stagione. In un clima di tensione misto a speranza, una delegazione didelha fatto sentire la propria voce al Konami Center di, esprimendo la loro solidarietà alla squadra dopo la recente sconfitta contro il Frosinone. Iltra i tifosi e il capitano Giovanni Diha segnato un momento di riflessione e ricerca di soluzioni. “Chiediamo dignità”: iltra glie gli azzurri La disfatta in Coppa Italia ha scatenato una sorta di appello da parte ...