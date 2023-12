Ultime Notizie Serie A | le parole di Di Francesco e Thiago Motta

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Bologna,: «In questo momento Calafiori è quello che mi sta impressionando di più. L’Atalanta…», allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro l’Atalanta. Frosinone, Di: «Stiamo preparando al meglio la sfida contro la Juventus» Eusebio Di, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida contro la Juventus. Bologna, tutti pazzi per Zirkzee L’attaccante rossoblù è cercato dalle big: Milan e Juve su tutte. Inter, Lautaro fa preoccupare Inzaghi L‘attaccante ...