Ultime Notizie Roma del 22-12-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno esteri più di sicurezza dell’ONU ha deciso di rinviare le prossime ore la votazione della distruzione sulla bozza redatta dagli Emirati Arabi Uniti Che punta la cessazione delle ostilità tra Israele e hamas l’Egitto ha proposto che il segretario generale delle Nazioni Unite nomine un inviato speciale esterna alla regione che ti occupi di supervisionare il meccanismo degli aiuti umanitari inviati a casa il nuovo progetto di risoluzione chiede misure urgenti per consentire immediatamente Un accesso unitario sicuro e senza ostacoli anche per creare le condizioni per una cessazione duratura delle ostilità andiamo a Praga in un attacco premeditato annunciato sui social ispirata dal preparatori e simili già venuti all’estero lo studente 24 anni Cerco David Kozak il fuoco nella Facoltà di ...