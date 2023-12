Ultime Notizie Roma del 22-12-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 dicembre 2023)dailynews radiogiornale aggiornato Ben ritrovata in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in apertura la guerra in Medio Oriente bilancio di morti a Gaza raggiunto 20057 vittime oltre 53300 feriti da lo scorso VII ottobre l’ho reso noto il Ministero della Salute sui profili Social ha l’esercito italiano parla di 2000 terroristi uccisi dalla fine della tregua della notte si è svolta una riunione a porte chiuse del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per cercare di trovare un accordo sulla riduzione per permettere agli aiuti umanitari di entrare a Gaza ma il voto è stato nuovamente rinviato S media internazionali nella nuova bozza sarebbe scomparsa la richiesta della fine immediata combattimenti rimpiazzata da misure urgenti per consentire gli aiuti umanitari di Stati Uniti eravamo pronti a sostenere la borsa così com’era scritta non è ...