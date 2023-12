UFFICIALE- Napoli | le date e gli orari della Serie A fino a marzo | la decisione sulla Supercoppa

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Svelato dalla LegaA il calendario che va dalla 20^ alla 27^ giornata, ecco cosa cambia per ilcon laTra poco più di un’ora si aprirà il turno17^ giornata del campionato diA. Tuti e 10 gli incontri verranno disputati tra oggi e domani in quanto, nelle giornate di domenica e lunedì, non si giocherà per la pausa natalizia. La LegaA, attraverso un documento firmato dal presidente Casini, ha rilasciato lee glidelle giornate di campionato che vanno dalla 20^ alla 27^. Nel documento si legge tutto il calendario da che va dal mese di gennaio a quello di. Tante sono le modifiche asteriscate sopratutto per quanto riguarda ildi Walter Mazzarri. Calendario ...