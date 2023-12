UFFICIALE – Dimarco out col Lecce! Altro infortunio | i dettagli

Leggi su inter-news

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Federicosi è sottoposto quest'oggi ad esami strumentali dopo aver fatto registrare un problema. Dal sito dell'Inter arrivano tutti isull'entità dell'. UN– Federicosalterà la partita contro il Lecce. Il calciatore ha svolto oggi degli esami strumentali, che hanno riportato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Il problema è quasi lo stesso del compagno Lautaro Martinez, nei prossimi giorni le condizioni verranno rivalutate. Periodo nero dal punto di vista fisico per i giocatori dell'Inter.