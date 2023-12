UFFICIALE ? Lautaro Martinez | l’entità dell’infortunio | il comunicato

(Di venerdì 22 dicembre 2023)out dopo la partita contro il Bologna di Coppa Italia. L’Inter ha appena diramato unin merito al suo infortunio.? “si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante nerazzurro risentimento muscolare agli adduttori della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

...almeno 3 giorni per recuperare anche solo la "voglia di giocare" dopo una partita. Per il ..., che la fascia dello Zio l'ha ereditata, ha già disputato in maglia Inter 261 partite dal ...... Darmian, Frattesi, Asllani (dall'83' Sensi), Klaassen (dal 74 Barella), Carlos Augusto;(... Quarto: Giua. VAR: Serra. Assistente VAR : Mazzoleni. Guarda la gallery firmata da Angelo ...Questa sera si apre ufficialmente il sipario sulla giornata natalizia di Serie A, la 17ª giornata del campionato. Il venerdì si aprirà alle 18:30 con le sfide tra Empoli-Lazio e Sassuolo-Genoa. Come ...Lautaro Martinez salterà la sfida di domani contro il Lecce. Non lascia spazio a dubbi oggi La Gazzetta dello Sport, che annuncia il forfait del Toro per il guaio muscolare all’adduttore della coscia ...