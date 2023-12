Udinese | Cioffi | «In questo momento c’è tempesta analizzando i fatti | ma la rotta è quella giusta»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Gabriele, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera contro il Torino Gabriele, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera contro il Torino. PAROLE – «Rigori concessi? Crei paure che non esistono, il rigore con il Verona per esempio c’è stato un tiro con il braccio lungo il corpo, è rigore ma è un movimento che ci può stare. Il rigore con l’Inter non lo commento, con il Sassuolo invece sono errori da analizzare. Sul primo è un errore cui prendere coscienza, ginocchio, petto, mancava solo il tacco. Quello di Kabasele è un’ingenuità, lo considero mezzo e mezzo. I punti incidono e mancano,mente si parla di errori, se devo analizzare un fallo di mano su un tiro da fuori, una magia ...