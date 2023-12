Ucraina-Russia | ancora droni contro Kiev | palazzo incendiato

...l'Europa che teme di diventare una insignificante penisola della stessae della sconfinata Asia alle sue spalle. C'è chi vuole il Mes. C'è chi non vuole sottoscriverlo. La guerra in...Leggi anche, Kiev alla ricerca di soldati: richiamerà espatriati per combattere, la versione di Mosca: "Londra ha impedito la pace", Putin rivendica progressi: "...Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...al di fuori Dopo un appello da Kiev Il ministro della Giustizia Bushman non vuole costringere gli ucraini a prestare servizio nell'esercito Stato: 8:35| ...