TvBoy contro Chiara Ferragni | il murales sulla “falsa” beneficenza

"Charity in the time of social media", "la benedicenza ai tempi dei social": è la didascalia che accompagna su Instagram l'immagine del nuovo murale ... (tg24.sky)

Charity in the time of social media, la beneficenza ai tempi dei social media. Questo il titolo del nuovo murales dell'artista Salvatore Benintende, in arte Tv Boy. Protagonista dell'opera è Chiara ...'Charity in the time of social media', 'la benedicenza ai tempi dei social': è la didascalia che accompagna su Instagram l'immagine del nuovo murale di Tv Boy apparso a Milano dei giorni scorsi. ...Il noto street artist TvBoy attacca Chiara Ferragni nel suo ultimo murales. L’opera, che si intitola “La beneficenza ai tempi dei social media”, mostra infatti l’influencer mentre offre una banconota ...ROMA – “Mi ricordi Wanna Marchi”. È questo il tenore di alcuni messaggi che continuano a riempire la sezione commenti dei post su Instagram di Chiara Ferragni. Dallo scoppio del caso Balocco e con ...