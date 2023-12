Tuttosport – dove vederla in tv | in streaming e probabili formazioni

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 22 dicembre 2023) 2023-12-22 10:02:10 Torino, l’ultimo titolo di TS: SALERNO – Il venerdì della 17ª giornata di campionato si chiude a Salerno con la sfida tra la Salernitana ultima in classifica contro il Milan in emergenza alla prima di Zlatan Ibrahimovic come “accompagnatore” della squadra. La squadra di Stefano Pioli ha bisogno di aggiungere punti, trovare continuità e buone prestazioni per dare un bel volto alla classifica in Serie A. Oggi il Milan è terzo con 32 punti, un distacco importante dall’Inter capolista (meno 9), ma a metà del guado fra la Juventus seconda (37) e il Napoli quinto (27). Vincere stasera a Salerno in casa dell’amato ex Pippo Inzaghi, così come fatto in tre delle ultime quattro gare di campionato, darebbe a Calabria e compagni la possibilità di finire l’anno con il sorriso, visto che poi ci sarebbe la possibilità di chiudere con altri tre punti in casa il 30 contro ...