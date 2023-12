Tutto pronto per il lancio della realtà mista Apple con Vision Pro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) (Adnkronos) –si appresta a lanciare una rivoluzione nel mondocon il suo nuovissimo headset, ilPro. Previsto per febbraio 2024, questo prodotto segna un importante passo avanti per l’azienda, che negli ultimi tempi ha intensificato la produzione per l’ambizioso progetto, presentato all’inizio di quest’anno. Le ultime notizie, provenienti da fonti vicine alla catena di montaggio, indicano che la produzione del dispositivo, dal costo di 3.500 dollari, è ora in pieno svolgimento nei centri di produzione cinesi.ha inviato un segnale chiaro agli sviluppatori: preparatevi per iltestando app e strumenti sul dispositivo. Superate le difficoltà produttive iniziali,sembra ora pronta per il ...

CAROVIGNO -per vivere il weekend di Natale a Carovigno, un lungo weekend che partirà domani 23 dicembre 2023, con tante iniziative attese da cittadini e turisti che affolleranno le vie del borgo ...Mezzo mondo mi ha scritto e sono felice diquesto affetto". Poi il calcio giocato e la gara ...dunque all'immediato ritorno in campo nella sfida di Serie C contro la Fermana. window.CAROVIGNO - Tutto pronto per vivere il weekend di Natale a Carovigno, un lungo weekend che partirà domani 23 dicembre 2023, con tante iniziative attese da cittadini e turisti che affolleranno le vie d ...Crosetto ha immaginato un impiego degli uomini delle forze Armate "per tutto ciò che può servire per portare legalità in questa città, per consentire ad ogni bambino di andare a scuola, ad ogni scuola ...