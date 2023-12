Tutti pronti per decorare la casa di pan di zenzero?

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Leggende, favole, tradizioni: nella ricetta per preparare ladi pan dic’è tutto. Amatissimo nel Nord Europa, questo dolce natalizio non è solo buono da mangiare, ma ha il grande merito di riunire tutta la famiglia attorno a un tavolo per costruire equeste deliziose creazioni. Le radici di questa tradizione natalizia affondano nella Germania del sedicesimo secolo. Ma la bontà del dolce ha poi contagiato anche il mondo anglosassone e le nazioni europee confinanti. Per questa puntata del calendario dell’avvento di Gastronomika vi raccontiamo come ladi pan diè diventato un vero simbolo delle feste. Come è fatta ladi pan diLadi pan di, nota anche con i nomi germanici di ...