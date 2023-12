Tutti i giri d' affari di Chiara Ferragni

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 dicembre 2023) "Una macchina da soldi". È questa la definizione perfetta per descrivere, l'influencer con 30 milioni di followers e che riesce a mandare sold out qualsiasi cosa tocchi. Ma adesso, anche il solido impero multi milionario che è riuscita a costruirsi rischia di sgretolarsi sotto i suoi piedi. Safilo ha annunciato ieri l’interruzione dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione degli occhiali a marchio, «a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio». Dopo le polemiche per il caso Balocco e l’annuncio, da parte dell'influencer, di una donazione da un milione di euro all’ospedale Regina Margherita, sono in molti a chiedersi quanto abbiano fatturato le tante attività portate avanti in questi anni da...