Turista italiana morta in un incidente stradale in Kenya | Antonietta Bigliotto era in vacanza con il marito

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Una coppiaè rimasta coinvolta in un, poco dopo essere arrivata inper una. Disgraziatamente la donna,di 79 anni residente a Milano, ha perso la vita mentre il coniuge ha riportato solo qualche contusione e non sarebbe in condizioni gravi. L’, secondo le prime informazioni, è avvenuto nel tratto di strada tra Kilifi e Malindi. La coppia si trovava a bordo di un taxi che li stava accompagnando al loro alloggio quando è avvenuto lo scontro con un camion. La dinamica del sinistro non è ancora molto chiara. Il caso è seguito dall’ambasciata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

