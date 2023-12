Turismo | Ezhaya Astoi “Nel 2023 recuperati ricavi | 2024 sarà tonico”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Il“finalmente è stato il primo anno pieno dopo una pandemia terribile, ancora non siamo ai livelli del 2019 che è stato l'ultimo anno ‘sanò pre-pandemia, però abbiamo quasi recuperato tutti i volumi e tutti i. E' stato un anno” in cui “finalmente abbiamo potuto fare il nostro lavoro”. Lo ha detto Pier, General Manager Tour Operating di Alpitour World e presidente diConfindustria Viaggi, l'associazione che rappresenta il tour operating italiano, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.Per ilsi prevede “una crescita soprattutto del segmento delorganizzato quasi del 12% per il, poi come si muoverà questa crescita bisognerà leggerlo perchè lo ...

