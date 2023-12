Turchia | a Istanbul la cerimonia di consegna del Premio Leonardo Da Vinci

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Nella cornice di Palazzo di Venezia a, l’ambasciatore d’Italia in, Giorgio Marrapodi, ha ospitato ladidel ‘da’, organizzato dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italiana ad, per premiare un’azienda italiana e una turca distintesi nel corso del 2022 per gli investimenti bilaterali diretti. Ospite d’eccezione della serata è stato il ministro dell’Industria e della Tecnologia Mehmet Fatih Kacir. Nel corso del suo intervento, l’ambasciatore Marrapodi ha messo in risalto come, in un momento di grande complessità internazionale, “larimane un partner commerciale strategico e amico dell’Italia, come dimostrato dagli intensi contatti ad ogni livello”. Sono ...