Truffa una anziana signora del Nord | arrestato a Napoli Centrale

(Di venerdì 22 dicembre 2023)unasignore delItalia:nella stazione ferroviaria di. Aveva con se il bottinounadelItalia. Il 16 dicembre scorso, i poliziotti del Compartimento Polfer Campania, con la collaborazione dei militari dell’Esercito Italiano, erano impegnati nell’operazione denominata “Strade Sicure”. Hannoper il reato di ricettazione un 32enne di, con precedenti di polizia. In particolare, i poliziotti del Compartimento Polfer Lombardia hanno segnalato alla Sala Operativa dei loro omologhi in Campania che, a bordo di un treno partito dalla stazione di Milano, stava viaggiando un soggetto ...

Estratto dell'articolo di Nicola Palma per www.ilgiorno.it INSEGNANTE - scuola Per quasi vent' anni ha insegnato inglese e tedesco in materne, ... (247.libero)

La multa da 1 milione di euro inflitta dall’Antitrust è, in realtà, solo il primo di una serie di bocconi amari per Chiara Ferragni (e famiglia). Il ... (affaritaliani)

... controllo e pedinamento), hanno proceduto all'arresto due soggetti di origine campana, rispettivamente di 23 e 40 anni, poiché sorpresi nel tentativo di commetterecon lo scopo di farsi ...La successiva indagine ha accertato che i gioielli erano il ricavato dieffettuata ai danni didonna di 85 anni di Lecco. Fermato per ricettazione, il 32enne è stato portato al carcere ...Fonte: Ermes Browser Security Più in particolare, in una prima fase, la truffa perpetrata dai cybercriminali prende di mira i proprietari delle strutture presenti su Booking.com, targettizzandoli così ...I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Cosenza, nei confronti di ...