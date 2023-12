“Trauma grave e doloroso” Lo psichiatra e il contraccolpo per Chiara Ferragni

(Di venerdì 22 dicembre 2023), descritta da fonti a lei vicine come molto provata dalla vicenda delle sponsorizzazioni ingannevoli che la coinvolgono, «sta vivendo le conseguenze di un fortepsichico, da quanto possiamo valutare dall'esterno. Al di là della vicenda in sé e dai giudizi, dal punto di vista della psiche siamo sicuramente di fronte a una sofferenza psicologica che è tanto piùquanto più è elevato il peso che l'influencer dà all'immagine. Gli effetti psicologici negativi sono quindi inevitabili». È questa l'analisi, fatta per l'Adnkronos, di Massimo Di Giannantonio, past president della Società italiana di psichiatria (Sip), nei giorni in cui va avanti lo scandalo beneficenza., ricorda Di Giannantonio, «ha fatto del proprio apparire non solo il centro del suo business ma ...

Così "ilviene avvertito come, come estremamente doloroso" e quindi, "può dare origine a conseguenze come quelle che ci vengono riferite dalle persone vicine, ovvero una momentanea fase ...... l'arbitro ha trascorso due giorni all'ospedale di Ankara dove è stato trasportato per un...che i problemi strutturali del calcio turco saranno discussi in modo più serio a causa di questo...Che sia provata lo avrebbero rivelato anche alcuni amici a lei vicini. Per Chiara Ferragni non deve essere un periodo facile dopo il caso-pandoro Balocco che l'ha costretta a chiedere ...(Adnkronos) - Chiara Ferragni, molto provata dalla vicenda delle sponsorizzazioni ingannevoli che la coinvolgono, secondo fonti a lei vicine, "sta vivendo le conseguenze di un forte trauma psichico, d ...