Trattato di Dublino superato Piantedosi illustra il nuovo Patto migranti

Sul punto relativo ai migranti, dobbiamo registrare ancora una volta che ildie siamo rimasti molto lontani dalla definizione di una risposta davvero organica della delicata ...Sul punto relativo ai migranti, dobbiamo registrare ancora una volta che ildie siamo rimasti molto lontani dalla definizione di una risposta davvero organica della delicata ...Interrogato sul regolamento di Dublino, Piantedosi ha detto che "sostanzialmente ... per gestire i flussi migratori e contrastare i trafficanti di esseri umani". Si tratta quindi di un accordo che "è ...Per cui non è stato ascoltato come sperava. Sono state le 27 ore più difficili di questi quattordici mesi a palazzo Chigi ...