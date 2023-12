Trasporti crudeli di animali in autostrada | l’Europa adegui le leggi per la loro protezione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) a cura di Chiara Caprio* Da molti anni il team investigativo di Esseremonitora idegliin tre periodi chiave dell’anno: a cavallo della Pasqua, in estate e prima delle festività natalizie. Quest’anno, dal 13 al 18 dicembre, il nostro team investigativo è partito insieme ad altre associazioni per raggiungere il confine con la Slovenia ed effettuare controlli dei camion provenienti dall’Est Europa che trasportano agnelli e pecore diretti al macello. È in questo periodo infatti che vengono macellati un quarto dei 2 milioni di agnelli uccisi durante l’anno in Italia, molti provenienti dall’Est Europa — in particolare Romania e Ungheria — dopo viaggi che durano oltre 24 ore e che spesso terminano in Lazio o Puglia. Le associazioni si sono concentrate su 12 camion, di cui 8 sono stati segnalati e fermati ...