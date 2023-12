Transizione green | perché richiede un approccio di neutralità tecnologica

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La praticabilità concreta del Net Zero si basa sullo sviluppo simultaneo di più tecnologie differenti: puntare su poche, o addirittura su una sola, impedisce di fare sistema e aumenta il livello di rischio. Dall'intelligenza artificiale ai sistemi di storage, dalle rinnovabili all'idrogeno, nessuna possibilità merita di essere lasciata indietro. Per la sezione Carbon Neutral, powered by Eni

Dubai, 2 dic. (Adnkronos) - Al bando ogni radicalismo sul clima per una transizione che sia “ecologica ma non ideologica ” perché, se finisse per ... (liberoquotidiano)

È un quadro fosco quello delineato dall’Ocse in relazione alle conseguenze della Transizione energetica. Secondo l’Organizzazione per la ... (secoloditalia)

Latrasforma anche i mestieri e crea nuove professioni , in uno scenario in cui anche le aziende stesse del comparto si stanno modificando per essere ancora più attrattive per i ...Attenzione ai redditi bassi Il provvedimento rispecchia le idee del governo sul fronte dell'auto e dellaal. Fermo restando la volontà dell'esecutivo di concorrere all'abbattimento ...Dai biocarburanti alla carbon capture, ma anche energie rinnovabili, nucleare, miti da sfatare e i nuovi mestieri dell'energia: ecco di cosa si parlerà nel filone powered by Eni che Wired dedica alla ...Quali sono i fattori che, con la nostra esperienza matura dopo innumerevoli prove, mancano per incentivare la mobilità elettrica