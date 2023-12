Traffico Roma del 22-12-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità critica la situazione sull’autostrada A1Napoli a causa di un incidente si è formata una lunga coda di 11 km tra Anagni e Ceprano verso Napoli code nel tratto precedente della uno ma pertra lo svincolo A24 e Valmontone direzione sud sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra la cassa e la Salaria è più avanti tra la Bufalotta e lo svincolo A24 e poi lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è la Tuscolana in centro possibili difficoltà fino alle 13 per una manifestazione con corteo i partecipanti da piazza dell’esquilino si stanno muovendo verso via dei Fori Imperiali possibili chiusure al passaggio dei manifestanti e deviazioni per il trasporto pubblico In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...