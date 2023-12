Traffico Roma del 22-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Luceverdenumeri trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani incidente Concorde alle porte disull’autosole tra Guidonia Montecelio e la diramazione diNord in direzione Firenze in carreggiata opposta verso Napoli lunghe code pertra lo svincolo A24Teramo e Valmontone con ripercussioni sulla diramazionesud e in fila da San Cesareo di nuovo sulla A1Napoli per un veicolo fermo code tra Ferentino e Frosinone verso Napoli sta aumentando ilsul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra la cazziata L’aria è più avanti tra Bufalotta svincolo A24 e poi lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è a Tuscolana in centro possibili difficoltà fino alle 13 per una manifestazione con corteo i ...