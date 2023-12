Traffico Roma del 22-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità chiusa per lavori di manutenzione tra il raccordo e via Veientana code sulla 24 a Boccea chiusa via della Cellulosa per un cedimento del manto stradale nella zona est chiusa via polense per un incidentebloccatoin via Casilina in direzione Borghesiana nel quartiere Trieste restringimento di carreggiata in via di Priscilla e rallentamenti alla circolazione sulla via del mare all’altezza della Stazione Ostia Antica rallentamenti per un incidente in entrambe le direzioni per oggi pomeriggio dalle 17:30 alle 20:30 domani dalle 7:30 alle 10:30 nella fascia verde si aggiungono altri divieti di circolazione Oltre alle limitazioni già in vigore Stop per le auto Euro 3 diesel Euro 4 ciclomotori e motoveicoli a tre quattro ruote ...