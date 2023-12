Traffico Roma del 22-12-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sulla A1Napoliintenso con coda e tra lo svincolo A24 e Valmontone verso Napoli problemi per incidente su via polense nei pressi di via Villetta Barrea incidente su via del Mare rallentamenti e code all’altezza della Stazione Ostia Antica nelle due direzioni sempre un incidente code sulla Trionfale nei pressi di largo Cervia in centro in pieno svolgimento una manifestazione con corteo la partenza da piazza dell’esquilino l’arrivo a via dei Fori Imperiali possibili chiusure al passaggio dei manifestanti e deviazioni per il trasporto pubblico maggiori informazioni su questa ed altre notizie sul sito.luceverde.it ed è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...