Traffico Roma del 22-12-2023 ore 09 | 30

(Di venerdì 22 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incidente su via del Mare rallentamenti e code altezza della stazione di Ostia Antica nelle due direzioni problemi per incidente anche su via polense nei pressi di via Villetta Barrea attenzione nel transito viene interrotto all’altezza di Fosso San Giuliano inevitabili ripercussioni per ilche intenso lungo la carreggiata interna del raccordo anulare con code tra bufalotte Tiburtina ed in centro dalle 9 alle 13 manifestazione con corteo da piazza dell’esquilino a via dei Fori Imperiali possibili quindi chiusura è passaggio dei manifestanti e deviazioni per il trasporto pubblico ci spostiamo nella zona di piazza Vescovio tra le 8:30 e le 17 lavori di potatura su via di Priscilla con deviazioni per alcune linee di bus è sempre in ...