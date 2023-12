Traffico Roma del 22-12-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati studio Sonia cerquetani è riaperta al transito la A1Napoli Prima bloccata per incidente tra Ceprano e Frosinone versosul posto resta una coda di un km è sempre per incidente code di 3 km tra la diramazionenord Guidonia Montecelio verso Sud direzione Napoli altro incidente con difficoltà di transito su via polense altezza via Villetta Barrea intenso ilconcludi in entrata in città sulla Flaminia e sulla Salaria in centro dalle 9 alle 13 stazione con corteo da piazza dell’esquilino a via dei Fori Imperiali ripercussioni per ilè per il trasporto pubblico di zona ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a ...