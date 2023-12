Tottenham | occhi su un difensore del Fulham

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ilè in cerca di unper migliorare il proprio reparto. Il nome che riporta l'edizione odierna del The Sun è...

Il Tottenham cerca un rinforzo per l'attacco in vista del prossimo mercato di gennaio. Secondo Football Transfers, il club inglese ha "mollato"... (calciomercato)

Il Tottenham ha messo gli occhi in casa Juventus : dopo Bentancur e Kulusevski potrebbe esserci una nuova operazione (itasportpress)

Secondo quanto riportato da Football Insider, Tottenham e Brentford sono le due squadre indiziate per l'acquisto del giovane attaccante ... (calciomercato)

Il Tottenham è alla ricerca di un difensore e secondo quanto riportato dal The Sun, il club inglese ha messo nel mirino il centrale del... (calciomercato)

Il Borussia Dortmund è alla ricerca di un difensore per migliorare il proprio reparto. Secondo quanto riportato dalla Bild, l'obiettivo... (calciomercato)

Commenta per primo Ilha messo glisul centrocampista del Chelsea Conor Gallagher , il cui contratto scade nel 2025. Secondo quanto riportato da Football Insider , però, i Blues non hanno alcuna intenzione ...Secondo quanto riportato da 90min , sul giocatore ci sono Chelsea , Manchester United eIl Tottenham ha messo gli occhi sul centrocampista del Chelsea Conor Gallagher, il cui contratto scade nel 2025. Secondo quanto riportato da Football Insider, però, i Blues non hanno alcuna intenzione ...Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Emile Hojbjerg, centrocampista danese di proprietà del Tottenham ...