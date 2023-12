Tottenham Hotspur in trattative con la superstar sudamericana sulla mossa di gennaio | rapporto

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Ilsta inseguendo una stellain unadiche potrebbe aiutarli a raggiungere le prime quattro. I Lilywhites hanno perso terreno negli ultimi mesi dopo essere stati l’ultima squadra della Premier League a perdere una partita, ma gran parte di ciò può essere attribuito alle assenze. I difensori Micky van de Ven e Cristian Romero, ad esempio, sono stati dei pilastri all’inizio della stagione ma hanno dovuto abbandonare la squadra; il primo per infortunio e il secondo per squalifiche. Con ilche vuole rafforzarsi dove può nella finestra di mercato invernale, tuttavia, sono già iniziati i colloqui su una stella che possa aggiungere profondità alla squadra. Cristian Romero ha avuto le sue assenze ...

Il Manchester City e il Tottenham Hotspur cercheranno di tornare a vincere in Premier League quando si affronteranno in un’interessante sfida ... (sport.periodicodaily)

In cerca di una risposta immediata all’uscita dalla EFL Cup, l’ Everton si dirige a sud per affrontare il Tottenham Hotspur nella gara di sabato 23 ... (sport.periodicodaily)

Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United andare the English clubs involved. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) In seguito all'approvazione della Superlega arriva ...Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United andare the English clubs involved. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) Superlega, il calcio che conoscevamo è finito. La ...Il pronostico di Tottenham-Everton, classica della Premier League di scena sabato 23 dicembre: attenzione ai tre consigli ...Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Dragusin. Per il difensore del Genoa c’è concorrenza anche dalla Premier League Il Tottenham si muove. Tra i nomi accostati al calciomercato M ...