Torino-Udinese | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 22 dicembre 2023)è una partita valida per la diciassettesima giornata diA e si gioca sabato alle 15:00:, tv,. La vittoria casalinga contro l’Empoli ha permesso aldi scavalcare in un solo colpo sia Lazio che Monza e rifare dunque capolino nella parte sinistra della classifica, subito a ridosso della zona Europa. La squadra di Ivan Juric si conferma solidissima tra le mura amiche – quattro vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta nei match casalinghi disputati finora – e può legittimamente tornare a coltivare ambizioni continentali. Juric e Sanabria – IlVeggente.it (Lapresse)Per dimostrare di poter rimanere in corsa per uno dei posti che valgono la partecipazione ad una delle competizioni europee ...