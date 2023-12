Torino Capodanno in piazza Castello | sicurezza e modifiche alla viabilità

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Per i festeggiamenti del nuovo anno,ospiterà migliaia di persone che potranno assistere agli spettacoli in programma la sera del 31 dicembre e il pomeriggio dell’1 gennaio. La notte di, dalle ore 21.00 del 31 dicembre alle ore 01.00 dell’1 gennaio, si svolgerà “in“, spettacolo musicale con concerto. Sempre ine con inizio alle ore 16.30, il primo gennaio avrà luogo un concerto di musica classica tenuto dall’Orchestra Filarmonica di. L’area diinteressata dagli eventi sarà prevalentemente la zona pedonale compresa tra Palazzo Madama e il Palazzo della Regione sui lati est-ovest e tra piazzetta Reale e via Pietro Micca sui lati nord-sud. ...

...Nannini per il. Piazza Falcone chiusa per tre giorni e quattro punti di accesso per la notte di San Silvestro. 'In Piazza Falcone, nel tratto compreso tra l'intersezione di Viae Via ...... dall'altro si pensa ovviamente anche agli immancabili pranzi e cene delle feste: tra vigilia, Natale eda passare con amici e parenti, gli italiani intendono spendere in media 89 euro a ...Anche i tram e i bus, durante le festività natalizie, osserveranno degli orari speciali. Nelle serate festive di domenica 24 e domenica 31 dicembre (vigilie di Natale e Capodanno), dopo le 20, le ...La Juventus a Frosinone rischia se non giocherà con il giusto atteggiamento e la giusta cattiveria. La formazione Ciociara anche per interesse la conosciamo bene, è una squadra che ...