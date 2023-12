Tom Cruise e Michelle Monaghan | il bacio in viaggio di nozze col marito entusiasta

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 22 dicembre 2023)ha ricordato un curioso episodio legato al periodo di riprese di Mission: Impossible III; nel corso di un’intervista doppia con Mark Walhberg, l’attrice ha infatti raccontato che il momento di maggior nervosismo da lei mai vissuto su un set corrisponde a una scena dicon Tom, presente nel terzo capitolo della famosa saga action, e girata pochi giorni dopo il suo matrimonio con l’artista Peter White, durante il lorodi. Durante l’intervista, l’attrice ha ricordato anche come ilnon fosse per nulla infastidito dall’idea che la moglie baciasse un altro uomo. Anzi, in quanto egli stesso fan di, ne era addirittura esaltato. Nell’intervista (citiamo da Yahoo News)...