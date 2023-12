Thuram | trascinare l’Inter contro il Lecce per ripartire in campionato

Leggi su inter-news

(Di venerdì 22 dicembre 2023) In seguito all’eliminazione dalla Coppa Italiail Bologna alserve la massima attenzioneil. Marcusha il peso dell’attacco sulle spalle con Lautaro Martinez in dubbio. ATTACCO – In forte dubbio la presenza di Lautaro Martinezil, uscito per infortunio dalla gara di Coppa Italiail Bologna. L’argentino avrà risposta dai medici soltanto nella giornata di venerdì, fino ad allora l’unica certezza per Simone Inzaghi è Marcus. L’attaccante francese finora ha dimostrato di saper prendersi grandi responsabilità. Le sue prestazioni sono andate ben oltre le aspettative. La dirigenza delsapeva di poter contare sul talento francese, ma non fino a questo punto. ...